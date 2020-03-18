بعد مخالطة صديقها المصاب.. والدة كيم كارداشيان تخضع لفحص كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

اكتشفت كريس جينر، والدة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، إصابة أحد أصدقائها بفيروس كورونا، فأقدمت على الفور للفحص الطبي خوفا من العدوى.

وحسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، فإن كريس كانت برفقة صديقها لوسيان غرينج الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال الموسيقية، في عيد ميلاده منذ أسبوعين، وهو الأمر الذي جلعها تذهب للتأكد من مدى إصابتها بالعدوى، ولكن جميع نتائج الفحص الخاصة بها جاءت سلبية.

يذكر أن آخر المصابين بفيروس كرونا من النجوم العالميين النجم البريطاني إدريس ألبا.