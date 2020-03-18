محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
اكتشفت كريس جينر، والدة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، إصابة أحد أصدقائها بفيروس كورونا، فأقدمت على الفور للفحص الطبي خوفا من العدوى.
وحسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، فإن كريس كانت برفقة صديقها لوسيان غرينج الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال الموسيقية، في عيد ميلاده منذ أسبوعين، وهو الأمر الذي جلعها تذهب للتأكد من مدى إصابتها بالعدوى، ولكن جميع نتائج الفحص الخاصة بها جاءت سلبية.
يذكر أن آخر المصابين بفيروس كرونا من النجوم العالميين النجم البريطاني إدريس ألبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مخالطة صديقها المصاب.. والدة كيم كارداشيان تخضع لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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