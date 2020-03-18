هذا ما حققه فيلم "بعلم الوصول" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتنافس فيلم "بعلم الوصول" مع 6 أفلام بدور العرض السينمائي، هي "الفلوس"، "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "بنات ثانوي"، "رأس السنة"، "يوم وليلة".

وحقق الفيلم حتى الآن، وبعد 3 أسابيع بدور العرض السينمائي، إيرادات قدرها 85 ألف 604 جنيه فقط.

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وتأثر الفيلم بالخوف من فيروس كورونا المستجد، كما تأثرت جميع الأفلام بالسينمات.

فيلم "بعلم الوصول" شارك بعدد من المهرجانات، آخرها مهرجان أسوان لسينما المرأة، الذي انطلق في فبراير الماضي.

والفيلم بطولة بسمة، لبنى ونس، بسنت شوقي،محمد سرحان، والطفلة رفل، ومن تأليف وإخراج هشام صقر.