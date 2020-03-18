والد قتيل فيلا نانسي يعزل محامية الدفاع عن نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في تطور جديد شهدته قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ظهر والد القتيل محمد الموسى، في مقطع فيديو عبر موقع تويتر، يعلن فيه عزل المحامية رهاب بيطار، محامية الدفاع عن الموسى.

وجاء في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع: "تم عزل الدكتورة رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة في استلام قضية المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر".

القرار الذي اتخذه والد القتيل أثار حيرة وجدل على نطاق واسع، خاصة أن رهاب أعلنت سابقا تعرضها لتهديدات، وعلى الرغم من هذا إلا أنها كانت تنشر كل مستجدات القضية أولا بأول، وكان آخرها تقرير الطبيب الشرعي السوري الذي أعلن أن الوفاة ناجمة عن تهتك دماغي.

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ووفقا لموقع LBC اللبناني، فوالد القتيل لم يعلق على الأمر، ولم يوضح أي سيء بشأن اتخاذه هذا القرار.

وتعود أحداث القضية ليوم 5 يناير الماضي، حينما تسلل ملثم فيلا نانسي عجرم، وقام زوجها فادي الهاشم بإطلاق الرصاص عليه.