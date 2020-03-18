كاملة أبو ذكري تخضع للفحص قبل دخول "لوكيشن" مسلسل "بـ100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفريق عمل مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم، أثناء خضوعهم للفحص والتعقيم قبل بدء التصوير. وظهر في الصور عدد من العاملين والمخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كرورنا المستجد. مسلسل "100 وش"، من المقرر عرضه في رمضان 2020، وكان يحمل "اسم النصابين"، ويشارك نيللي كريم في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.

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