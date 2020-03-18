تراند اليوم : فنان كويتي يثير ضجة بهذه الأغنية

أثار الفناني الكويتي نبيل شعيل جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشره لكواليس أغنية جديدة على حسابه على إنستجرام.

وقام شعيل بنشر مقطع فيديو على إنستجرام لكواليس الأغنية ، حيث علق عليه بالقول : " كواليس ندمان مع علي صابر قصي عيسى وأحمد الصانع ومهندس علي شكرا للجميع".

وعلق أحد متابعيه بالقول : "والله فاضي انت الحين يا شعيل، هذا وقت الناس فاضيه فيه لأغاني"، وهو ما جعل الفنان الكويتي يرد عليه قائلًا: "هلا اخوي أي والله فاضي بس بشرني عساك لقيت لقاح للفيروس".

كما علق آخر :" صوت حلو انت بس هواي حجيت عل عراقيين وحجيت على كاظم هواي وهسه رجعت وغنيت عراقي لان لازم تغني شفت العراق يبقى عراق كبير بفنه واهله وناسه ولفنانين العراقيين من كتاب وملحنين موزعيين وموسيقيين بدونهم الوسط الفني م يسوى شي فه مبروك علينه وعليك الاغنية".