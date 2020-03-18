شاهد.. تفاصيل اعتزال مروان بابلو

نشر الفنان مروان بابلو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلن بابلو من خلالها اعتزاله، قائلًا:

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محدش يطلب مني أرجع تايى بعد اذنكم أنا بتوب لربنا حاليًا وبتمنى من ربنا أنه يتقبلها مني وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي الموضوع مش قابل للنقاش شكرًا لتفهمكم.

يذكر أن الفنان مروان بابلو طرح مؤخرًا كليب بعنوان الجميزة، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.