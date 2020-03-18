شاهد.. تفاصيل اعتزال مروان بابلو

نشر الفنان مروان بابلو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعلن بابلو من خلالها اعتزاله، قائلًا:
يذكر أن الفنان مروان بابلو طرح مؤخرًا كليب بعنوان الجميزة، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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