نجمات الفن يحضرن أضخم عرض أزياء لمصمم الأزياء محمد شهبندر

بالرغم من الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب الكورونا، حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل أزياء مصمم الأزياء الدولي محمد شهبندر والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفندق توليب في التجمع الخامس.

أحيا حفل الأزياء المطربة هايدي موسى، والتي قدمت عدد كبير من الأغاني وسط حضور عدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين، أبرزهم الفنانة نيرمين الفقي، ووفاء عامر، نهال عنبر، بدرية طلبة، منه عرفه، المطربة هدى، هايدي موسى، والمطرب عمر كمال، نيرمين ماهر، راندا البحيري،

ميار الببلاوي، سوار النجار، إيناس النجار وغيرهم.

وأعربت الفنانة نيرمين الفقي عن سعادتها لحضور فعاليات الديفليه، حيث قالت أنها تلقت دعوة حضور من صديقها مصمم الأزياء محمد شهبندر، وحرصت على الحضور لحماسها الشديد في مشاهدة عرض أزياء لعبايات خليجي والذي يعد أول مرة يتم عرضه بمصر.

كما تمنت التوفيق لمصمم الازياء محمد شهبندر.

وشارك شهبندر خلال حفل الأزياء أكثر من ١٠٠ قطعة مختلفة مستخدما في

تصاميمهم أجود أنواع الأقمشة بتطريزات ناعمة غير مبالغ فيها، حيث أعرب جميع الحاضرين عن إعجابهم بالموديلات الذي تم عرضها في حفل الأزياء.

وكشف شهبندر في تصريح خاص عن أبرز الخامات التي استخدمها في عرض الأزياء، قائلا،:"أبرز الخامات هي الشيفون والتلي والحرير والفكرو كما اعتمدت في الالوان على الاسود والمشجر.

مؤكدا على رغبته في تغيير شكل التصميمات المعتاد عليها حيث بالفعل صمم موديلات مختلفة وغير متكررة، مثل جيمبسوت على بشيت شيفون و جيمبسوت سوريه الشكل.

وعن رأيه في ذوق المرأة العربية أكد على امتلاكها الوعى الكافي فى اختيار أزيائها بنفسها.

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و كشف عن استعداداته لإقامة عرض أزياء آخر خلال الشهور القليلة المقبلة.