"فيديو .. لطيفة تطرح أحدث كليباتها " ملكة بيك

طرحت الفنانة لطيفة أحدث كليباتها والتي تحمل أسم ملكة بيك، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ملكة بيك من إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مونتي. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان كن جميلًا، وهومن إخراج عادل جمال، والأغنية من كلمات ايليا أبو ماضي، وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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