شاهد .. ياسر الطوبجي يلغي عزاء والدته بسبب كورونا

قرر الفنان ياسر الطوبجي، إلغاء عزاء والدته، والذي كان من المقرران يقام مساء اليوم، عقب صلاة المغرب من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس الوزراء ضمن التوجيهات الاحترازية لمنع التجمعات بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن رحلت صباح الثلاثاء، وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو

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وكتب "الطوبجي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، :" تم الغاء عزاء المرحومه والدتي اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بناء علي قرار مجلس الوزراء نظرا للظروف الطارئه شكر الله سعيكم جميعا و لا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

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شارك الفنان ياسر الطوبجي في عدة أعمال تليفزيونية مسرحية وسينمائية

من أهمها "سنة أولى نصب" عام 2004، "الأولة في الغرام" عام 2007، "أدرينالين" عام 2009، "بلبل حيران" عام 2010، "فبراير الأسود" عام 2013، "سلاح التلاميذ" عام 2015، "ماتروشكا" عام 2018، "قصة حب" عام 2019.وفي نفس السياق شارك في العديد من المسلسلات، منها "الفسطاط" عام 2000، "محمود المصري" عام 2004، "خليها على الله" عام 2007، "حكايات منعيشها" عام 2010، "الزوجة الرابعة" عام 2012، "صديق العمر" عام 2014، "أفراح القبة" عام 2016، "سرايا حمدين" عام 2018، "طلقة حظ" عام 2019.