بسبب الكورونا.. عزيز مرقة يقدم حفلًا من منزله

أعلن الفنان عزيز مرقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إقامته لحفل لايف أثناء تواجده في المنزل يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن.

ونشر عبر صفحته قائلًا "

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رح أكون معكم في بيوتكم - حفلة لايف - هون عالفيسبوك يوم الجمعة 20/3/2020 الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن، حلو الكلام ؟ "

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع خبر الحفل فوصل عدد الإعجاب بالمنشور لقرابة الخمسة عشر ألف إعجاب بالإضافة لعدد كبير من إعادة النشر إقترب للألفين.

الجدير بالذكر إن عزيز مرقة هو مغني وملحن وكاتب أغاني أردني الجنسية أثار إعجاب عدد من محبي هذا النوع من الموسيقى التي يقدمها.