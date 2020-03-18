أعلن الفنان عزيز مرقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إقامته لحفل لايف أثناء تواجده في المنزل يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن.
ونشر عبر صفحته قائلًا "
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع خبر الحفل فوصل عدد الإعجاب بالمنشور لقرابة الخمسة عشر ألف إعجاب بالإضافة لعدد كبير من إعادة النشر إقترب للألفين.
الجدير بالذكر إن عزيز مرقة هو مغني وملحن وكاتب أغاني أردني الجنسية أثار إعجاب عدد من محبي هذا النوع من الموسيقى التي يقدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الكورونا.. عزيز مرقة يقدم حفلًا من منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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