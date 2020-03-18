شاهد.. كارول سماحة تنصح جمهورها بعدم الاستهتار بـكورونا

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لعدد كبير من التوابيت لوفيات فى إيطاليا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "سماحة" على الصورة :"مشهد محزن ومرعب بإيطاليا ..هيدا سببو الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية...الرجاء من الجميع البقاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا.. ‫#خليك_في_البيت".

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ونصحت "كارول" متابعيها بعدم الاستهتار بأزمة تفشي فيروس كورونا لعدم تكرار سيناريو إيطاليا بزيادة الحالات بشكل كبير لعدم التزامهم بالإجراءات الصحيحة فى بداية انتشار الفيروس، الأمر الذى وصل بهم لعدد مخيف من الوفيات والإصابات.

وقد أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان، اليوم الأربعاء عن

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 133 حالة.

وفيما قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.