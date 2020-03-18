الكورونا تعيد تذكير الجمهور بأفلام منسية

عقب إنتشار فيروس كورونا بدأ المصريين والعرب بالسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت إحدى وسائلهم في ذلك التعليق بسخرية على بعض مشاهد الأفلام وهو الأمر الذي أعاد تذكير الجمهور بتلك الأفلام التي كانت منسية لوقت قريب، لذلك ترصد بوابة الوفد بعض تلك الأفلام والمشاهد التي سخرت من الكورونا.
فيلم أنت عمري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد مشاهد فيلم أنت عمري وعلق الجمهور على المشهد قائلين " الحب في زمن الكورونا "، دار الفيلم حول قصة حب تدور بين مريضين سرطان وهو الأمر الذي يقلب حياة البطل رأس على عقب نظرًا لزواجه من أخرى.
الفيلم من بطولة هاني سلامة، منة شلبي، نيللي كريم، هشام سليم ومن تأليف محمد رفعت ومن إخراج خالد يوسف.
فيلم ابن حميدو
لم يترك جمهور السوشيال ميديا فيلم " ابن حميدو " بدون نشر أحد مشاهده والتعليق عليها بالسخرية من الكورونا قائلين " كورونا في مصر.. تكونش شوكولاته " وهي إعادة تحريف لجملة شهيرة في الفيلم عندما أكتشف إسماعيل ياسين وجود قطعة حشيش في جيبه ليقول "تكونش شيكولاتة ".
فيلم ميدو مشاكل
أما عن فيلم ميدو مشاكل والذي تابعه عدد كبير من الجمهور حين عرضه قديمًالكن حاليًا لم يعد في الصدارة في ذاكرة المشاهد ولكن بعد إنتشار أحد المشاهد منه والتعليق عليها ساخرين من الكورونا قد يعيد الجمهور المصري متابعته.
فيلم ميدو مشاكل من الأفلام الكوميدية وهي تجمع بين أحمد حلمي، شيرين عبد الوهاب في أول تجاربها التمثيلية، رامز جلال، حجاج عبد العظيم، حسن حسني وغيرهم من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج محمد النجار.
فيلم أمير البحار
وأخيرًا طالت السخرية من الكورونا وتطبيق تلك الأقاويل الساخرة على فيلم أمير البحار عند رصد أحد المشاهد والتعليق عليها " فين أيام ما كان الواحد يعطس ويتقاله يرحمكم الله ".
فيلم أمير البحار من بطولة محمد هنيدي، شيرين عادل، هناء الشوربجي وغيرهم من نجوم الكوميديا. الفيلم من تأليف يوسف معاطي ومن إخراج وائل إحسان.
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