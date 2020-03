فيديو .. تمرينات لقاء الخميسي في ملعب كرة قدم

View this post on Instagram

باحاول أتمرن في ملعب جنب البيت.. اللي يقدر يفضل في البيت ومش محتاجه اي حاجه من بره يُفضل طبعاً . للضرورة القصوى فقط . واللي مش هايقدر ومضطر ينزل شغله ياخدو باله ويعمل اللي احتياطات المطلوبه ♥️ هانعدي الأزمة انشاء الله تعالى بالإلتزام :) حفظ الله مصر

A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on Mar 18, 2020 at 5:45am PDT

