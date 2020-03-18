فيديو .. تمرينات لقاء الخميسي في ملعب كرة قدم

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقعتبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "الخميسي" على الفيديو:" بحاول اتمرن في ملعب جنب البيت اللي يقدر يفضل في البيت ومش محتاجة أي حاجة من بره يُفضل طبعًا للضرورة القصوى، والليمش هيقدر ومضطر ينزل شغله ياخدو باله ويعمل الاحتياطات المطلوب هنعدي الأزمة إن شاء الله تعالى بالالتزام، حفظ الله مصر ".
يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، كانت قد شاركت مؤخرًا، كضيفةشرف في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.
فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.
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