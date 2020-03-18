شاهد.. رانيا محمود ياسين تخضع لعملية جراحية

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة بعد خضوعها لعملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "ياسين" في الصورة وحولها زوجها الفنان محمد رياض والفنانة منة تيسير، ابنة خالتها الإعلامية نانو ‏حمدي وأفراد أسرتها، حيث علقت على الصورة قائلة: "عملية بسيطة الحمد لله، دعواتكم لي بالشفاء".‏ ابنة خالتها الإعلامية نانو ‏حمدي وأفراد أسرتها، حيث علقت على الصورة قائلة: "عملية بسيطة الحمد لله، دعواتكم لي بالشفاء".‏ Advertisements وانتهت رانيا محمود ياسين مؤخرا من تصوير مسلسل "فلانتينو" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2020‏‎.‎ مسلسل "فلانتينو" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2020‏‎.‎ مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

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