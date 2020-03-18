كارول سماحة تطلق نصائحها للمتابعين لعدم الاستهتار بكورونا

ميرنا وليد - بيروت - قدّمت الممثلة اللبنانية ​كارول سماحة​ سلسلة نصائح لمتابعيها بهدف عدم الاستهتار بفيروس كورونا من أجل عدم تكرار الأحداث التي حصلت في ​إيطاليا​ بزيادة الحالات بشكل كبير لعدم التزامهم بالإجراءات الصحيحة، وسقوط العديد من الوفيات والإصابات.

ونشرت كارول عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعدد كبير من التوابيت لوفيات في إيطاليا، معلقة عليه :"مشهد محزن ومرعب بإيطاليا ..هيدا سببو الإستهتار وعدم الإلتزام بتعليمات الوقاية...الرجاء من الجميع البقاء في المنزللحماية أنفسنا ومحيطنا.. خليك بالبيت".

كما توجهت كارول الى المتابعين الذين لا يرغبون في ارتداء الكمامة وأخذ الإحتياطات بالبقاء في المنزل وعدم الخروج من المنزل.

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