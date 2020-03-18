خاص الفن – هذه نصائح تولاي هارون لمواجهة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - نصحت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ جميع الناس بالاهتمام بالنظافة الشخصية لأنها أساس كل شيء، وهي عادة يجب أن يتربى عليها الأطفال حتى تبقى تلازمهم عندما يكبرون.

وقالت لموقع "الفن": أتمنى من الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يعتبروا بعد انتشار فيروس ​كورونا​، وليتوقف الجميع عن إيذاء الغير والنميمة والعادات السيئة.

ويشار إلى أن هارون نجحت في انتخابات نقابة الفنانين في دمشق، وانتقلت إلى المرحلة الثانية لتكون عضواً في النقابة، كما أنها درامياً تشارك هذا العام في عملين هما "صقار" و"الجوكر".

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