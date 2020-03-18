صورة نادرة.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ 90

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية شيرين رضا بعيد ميلاد والدها الذي بلغ التسعين من عمره اليوم، 18 آذار. ونشرت في هذه المناسبة صورة قديمة تجمعهما عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي صغيرة جداً وعلّقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا والدي .. تسعين عاماً ولا تزار شاباً وتزداد تألقاً.. أحبك".
الجدير ذكره أن الممثلة شيرين رضا تتابع تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة الممثلة المصرية أمينة خليل والذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، حيث تصور شيرين العمل رغم إصابتها بكسر في قدمها.
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