جان يامان يعترف مجدداً:أشعر برغبة حميمية تجاه ديميت أوزدمير

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة أثار الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ الجدل بتصريحاته حول شعوره تجاه زميلته الممثلة التركية ​ديميت أوزدمير​ التي شاركته بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، وجاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، قائلاً إنه لا يستطيع أن يُخفي مشاعره تجاه أوزدمير، وإنه مهووس بالعلاقة الحميمية ولا يستحي من الحديث في الموضوع.

وقال:"ينزعجون لأنني أقول الحقيقة، ولو أروي ما يحدث في كواليس أعمالهم لفضحت أمرهم لكنني لا أتدخل بشؤون الآخرين".

وأضاف:"لم أهن ديميت واتصلت بها وشرحت ما قصدت وفهمتني، الرغبة الحميمية لا تعني العلاقة نفسها، بل سلسلة من المشاعر الجميلة والتي ينجذب بها أي طرف للآخر، شيء أقل من الحب وأكبر من الصداقة".

واعترف جان يامان:" أمارس العلاقة الحميمية كثيرا، لذا لست مكبوتا لأتحدث عنها بشكل مستمر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها يامان عن شعوره تجاه أوزدمير، إذ كان أثار الجدل سابقاً بقوله عن ثنائيتهما الناجحة في "الطائر المبكر:"ينجح أي ثنائي فقط عندما يتساءل المشاهدون إن كانا يمارسان العلاقة الحميمية في الكواليس أو منزلهما، ويجب اختيار أي بطليْن حسب رغبتهما في العلاقة نحو بعضهما، وإلا سيفشل أي عمل يجمعهما".