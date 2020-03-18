ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار شائعة إصابته بفيروس "​كورونا​"، ينوي الممثل المصري ​محيي إسماعيل​ مقاضاة من أطلق هذه الشائعة عنه، موضحاً أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح .

وقال إسماعيل: "أنا بخير واتمتع بصحة جيدة، كما أنني لا أغادر بيتي بعد تعليمات الحكومة بضرورة البقاء في المنزل".

وأضاف :" كل ما نشر حول هذا الأمر مجرد شائعات سخيفة وكاذبة، ولا تمت للواقع بأي صلة ".

ومحيي إسماعيل ليس أول فنان تطارده شائعات الإصابة بفيروس كورونا، فقد واجه الفنان المصري ​محمد حماقي​ الشائعة نفسها، وترددت الكثير من الأخبار الكاذبة التي تزعم إحتجازه بالحجر الصحي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة إصابته بـ"كورونا".. محيي إسماعيل يلجأ الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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