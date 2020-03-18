ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص ل "الفن" كشفت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ بانها في الفترة المقبلة ستنتقل من خلال السوشيال ميديا للتيك توك، وذلك بعد أن وجدت اهتمام كبير به وتسعى خلال الفترة الحالية لتوثيق صفحتها الرسمية على التيك توك، ونفت أن تكون هذه الخطوة ستجعلها تبتعد عن انستغرام، والذي حصلت على متابعة كبيرة من خلاله الفترة الماضية حيث ستعمل على ربط انستغرام بتيك توك وستعمل على طرح مجموعة كبيرة من الفيديوهات عليه.

وعن هذه الخطوة تقول فيفي عبده أنها تحب أن تصل لأكبر شريحة من جمهورها، وتتواصل معهم وتيك توك وانستغرام بهما اهتمام اكبر بالفيديو وهي تحب أن تتواصل مع جمهورها دائما بطريقة مباشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهي مهتمة ايضا بتوثيق صفحتها.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-فيفي عبده تكشف لـ "الفن" مختطاتها المقبلة المتعلقة بالـ"تيك توك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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