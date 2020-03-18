ياسمين رئيس تكشف معاناتها مع فيروس كورونا .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ معاناتها مع فيروس "كورونا"، مشيرة الى أنها لا تستطيع التعايش مع عدم لمس وجهها طوال اليوم، بسبب القلق من إنتشار العدوى.

ونشرت رئيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تؤكد فيه على تعبها بسبب الإجراءات الوقائية التي تتبعها، من أجل تجنب الفيروس.

وقالت في الفيديو: "انا بجد مش عارفة مطلوب مني ازاي محطش ايدي طول اليوم على وشي وشعري منكوش طول الوقت وعاملة زي ما اكون مكهربة .. مش قادرة المس وشي مش عارفة اعمل ايه ازاي هنعيش كدة امتى الايام دي تعدي على خير".

يُذكر أن رئيس تعود للتعاون مع زوجها المخرج المصري هادي الباجوري للمرة الرابعة، في فيلم "جارة القمر"، الذي بدأت تصويره منذ أيام قليلة.

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