خاص الفن- مادلين مطر: الفنان هو اكثر من يتأثر بالأوضاع الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - ككل الناس تتواجد الفنانة اللبنانية ​مادلين مطر​ حاليا في منزلها فتترقب الوضع الحالي وتنتظر الفرج وفي حديث خاص مع موقع "الفن" تؤكد مادلين ان الفنان هو من اكثر الاشخاص الذين يتأثرون بالوضع الصعب الذي قد نواجهه بكافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها واضافت: "مصدومة ومذهولة بما يحصل حاليا ونحن اصلا في المنزل منذ بدء الثورة منذ أشهر والانهيار موجود ولا حلول مطروحة من الدولة للشعب".

وفي تصريح سابق كانت قد قالت مع الفن : "هناك أشخاص في السلطة أحبهم وأفكارهم تناسب أفكاري إنما ماذا عن التنفيذ؟، فأي شخص في السلطة لا يمكنه أن ينفذ حلماً قاله لنا قبل أن ننتخبه وحتى من يصل إلى الرئاسة، فعندما يصل إلى كرسي الرئاسة يصبح لا يمكنه بسبب فلان وفلان، فقبل أن يصل إلى سدة الرئاسة ألم يدرك أنه سيصل إلى مكان مسدود؟ وفي الحقيقة ما هو إلا شخص لديه جشع الحكم وجشع السلطة".