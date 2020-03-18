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ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ ان شهيرات الزمن الجميل صورا جريئة تعكس الاغراء والاثارة، رغم عدم توافر عمليات التجميل حينها، والتي باتت منتشرة بشكل كبير في زمننا الحالي.
وسنعرض لكم عدّة صور مثيرة لشهيرات كبار مازالت اعمالهن محفورة في ذاكرتنا الى يومنا هذا.
ومنهن شويكار، نادية لطفي، هاجر حمدي، سميرة أحمد، مديح كامل، نجوى فؤاد، سعاد حسني، وتحية كاريوكا.
وبدت النجمات بصور جريئة وبملابس كاشفة، خلال جلسات تصوير قمن بها آنذاك.
الجدير ذكره ان نجمات الزمن الجميل لديهن اعمالا غنائية وسينمائية، تابعناها منذ الصّغر، واكتشفنا من خلالها اصالة الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات الزمن الجميل بأجرأ الصور..نجوى فؤاد ونادية لطفي من دون ثياب وشويكار بالمايوه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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