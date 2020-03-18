كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 06:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على مقطع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا تحتفل من خلالها بعيد ميلاد نجلها والتي تم التقاطها لها برفقته بعد ولادته من داخل المستشفى .
وكتبت سيرين في تعليقها على الصور : ” متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم .. الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت اصلي اغمرو بين ايديي كنت اتخيل كيف رح يكون شكلو ” .
وتابعت : ” بتذكر كتير منيح أول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة .. بحبو حب هو وأختو ما إلو وصف ولا حدود ” .
وأضافت : ” صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب اعطيه عمر وأيام حلوة وصحة وفرح الدني .. كريستيانو رحمة .. عيد ميلاد إبني .. سيرين عبد النور ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.