كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 06:54 مساءً - نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تحدث فيها عن برنامج ” منا وجر ” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ” بيار رباط ” وبرنامج ” لهون وبس ” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” .
فكتب قائلا : ” جزء من البرامج الترفيهية في لبنان أبدت مسئولية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا اللي وصل البلاد مثل منا وجر ولهون وبس اللي استغنوا عن عامل الجمهور لأول مرة حفاظا على سلامة المشاهدين “
وتابع : ” يا ريت نصر الله يفهم إنه سلامة اللبنانيين أهم من مصالحه الشخصية .. خليك بالبيت ” .
ليرد عليه الإعلامي هشام حداد في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ساخرا منه فقال : ” بركي منستضيفك بالحلقة الجاية ومن حطك محل جربوع عالطاولة ومنعملك صفقة قرن مباشرة عالهوا .. وبلا جمهور ما تعتل هم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يتحدث عن برنامجي ” لهون وبس ” و ” منا وجر ” .. وهشام حداد يرد : ” بركي بنستضيفك محل جربوع عالطاولة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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