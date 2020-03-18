منتج مصري شهير عن فيروس كورونا : ” نستاهل أكتر من كده “

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 06:54 مساءً - نشر المنتج المصري ” ريمون مقار ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة علق من خلالها على انتشار فيروس كورونا .

فكتب قائلا : ” ‏الوباء غضب من ربنا حقيقي لأننا بجد نستاهل أكتر من كدا لأننا بقينا أسوء من البشرية التي أبدها الله وبعتلهم الطوفان اللي قضى عليهم .. لازم نراجع كل حاجة فينا قبل فوات الأوان .. يا رب النجاة والمغفرة ” .

يذكر أن ريمون مقار أنتج عدد من المسلسلات الشهيرة من بينها : ” الطوفان ” و ” جبل الحلال ” و ” الأب الروحي ” وآخرها مسلسل ” قيد عائلي ” .

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