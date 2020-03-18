ديزني تؤجل طرح “بلاك ويدو” بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: قالت شركة والت ديزني في بيان، يوم الثلاثاء، إنها ستؤجل طرح فيلم (بلاك ويدو) بسبب تفشي فيروس كورونا، في ظل إغلاق دور العرض السينمائي وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة والإثارة، من بطولة الممثلة سكارليت جوهانسون، وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي، ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو، ولم تعلن ديزني موعداً جديداً لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز.

كانت الشركة، قد أعلنت أنها سترجئ أيضاً، طرح فيلمي (ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد) و(ذا وومان إين ذا ويندو) بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو.

وتراجعت الشركة أيضاً، عن طرح فيلم (مولان)، وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم.