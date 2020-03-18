ويذرسبون تعترف: تعرضت لاعتداءات في طفولتي الفنية

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون (43 عاماً) تعرضها لاعتداءات ومضايقات حينما بدأت حياتها الفنية كطفلة تعمل في عالم للكبار.

وقالت في حوارها مع مجلة فانيتي فير: “أشياء سيئة حدثت لي، منها الاعتداء علي ومضايقتي، ولم يكن ذلك أمراً مستغرباً أو منفرداً عما يجري في عالم التمثيل الذي هو مهنة الكبار والبالغين وليس للأطفال أو المراهقين”.

وأضافت “سألني أحدهم لماذا لم أتحدث عن هذا الأمر في حينها، وأقول لأي امرأة تحدثي عن معاناتك حينما تكونين مستعدة وفي الوقت الذي تختارينه، وبالنسبة لي لم يكن الأمر متاحاً من حيث المنتديات أو الاجتماعات التي يمكن التحدث من خلالها عن معاناتي قبل 25 عاماً”.

وأوضحت أن حركة “مي تو” ساعدت الكثيرات وشجعتهن على رواية قصصهن، وكذلك خلقت سوشيال ميديا نمطاً وأسلوباً جديداً في تعبير الناس عن أنفسهم، لم أكن أمتلكه حينما كنت مراهقة تدخل عالم التمثيل، موضحة أن هذه الأمور منحت المرأة القوة للتعبير عما تتعرض له من انتهاكات.

وأشارت إلى أنها في النهاية تبحث عن هويتها وهذا ما تفضله في مسلسل “ذا مورنينغ شو” الذي أنتجته ولعبت دور البطولة فيه إلى جانب جنيفر أنيستون، ويدور حول عالم التلفزيون من خلال كواليس برنامج صباحي وسط أجواء المذيعين والمعدين التلفزيونيين وصراعات الطموح والمشاهدات وقصص كل منهم أمام وخلف الشاشة.