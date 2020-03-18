نادين نسيب نجيم تتعرّض لمحاولة سرقة: “حللوا عني بقى!”

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لمحاولة سرقة حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، فأعربت عن غضبها في تغريدةٍ عبر تويتر واصفةً الأمر بالتصرّفات الشيطانية.
وبدأت نادين نسيب نجيم تغريدتها بالقول: “عيب مع كلّ يللي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها”.
وشرحت نجيم كلامها، فكشفت: “من مبارح وهنّي عم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلّها. كلّ شوي بتوصلني رسالة وايميل”.
وختمت نادين نسيب نجيم قائلةً: “خلصنا روحوا صلّوا، ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانيّة؟ خلصنا حللوا عني بقى! العمى!”.
على صعيد آخر، تصوّر نادين نجيم حالياً مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.
ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.
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