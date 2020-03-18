خاص- “شو عم بيصير” بين جيسي عبدو ووسام حنا.. “الخليج 365” يكشف التفاصيل

بعد ان نشرت الممثلة جيسي عبدو فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع زميلها الممثل وسام حنا، معلقة عليه بالقول “شو عم بيصير قريباً ستعلمون؟”، ما دفع بالعديد من المتابعين الى طرح عدة اسئلة منها عمل فني قد يجمعهما قريباً.

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة أن عملاً درامياً سعودياً يجمع جيسي عبدو ووسام حنا، بالاضافة الى عدد كبير من وجوه الدراما.

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وعلمنا ان تصوير المسلسل يتم في ابوظبي وهو من انتاج مفيد الرفاعي ومن اخراج مروان بركات. ومن المتوقع أن تعلن الشركة قريباً عن تفاصيل العمل الذي يصور منذ اكثر من شهر في أبوظبي.

نذكر ان جيسي عبدو كانت قد انهت تصوير مشاهدها في مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك”، يتألف من ٣٠ حلقة، ويضم أبرز وأهم الوجوه الفنية والشخصيات الكوميدية المعروفة، ومن المقرر ان يتم عرضه على تلفزيون “الجديد” في شهر رمضان خاصة بعدما كانت شاشة تحسين خياط قد انطلقت بعرضه قبل أشهر، إلا ان انتفاضة 17 تشرين 2019 دفعت بالمحطة الى اتخاذ القرار بوقف عرضه على ان يكون ضمن خطتها التنافسية في شهر الصوم. وهو من انتاج شركة مروى غروب. من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.

اما وسام حنا فيعرض له مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4 والعمل يحقق نجاحاً كبيراً، ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو وغيرهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.