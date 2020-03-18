جان يامان: أشعر برغبة حميمية تجاه ديميت أوزدمير.. وهذا موقفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الممثل التركي جان يامان في تصريحات جديدة ومثيرة للجدل عن شعوره برغبة حميمية عالية تجاه الفنانة ديميت أوزدمير التي شاركها سابقا في بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، وأكد أنه اعترف لزميلته حول هذا الأمر وتفهمته.

وأضاف يامان في رده على أسئلة الصحفيين إنه لا يستطيع أن يُخفي مشاعره تجاه أوزدمير، قائلا إنه مهووس بالعلاقة الحميمية ولا يستحي من الحديث في الموضوع.

وأوضح:" ينزعجون لأنني أقول الحقيقة، ولو أروي ما يحدث في كواليس أعمالهم لفضحت أمرهم لكنني لا أتدخل بشؤون الآخرين".

وأكمل الفنان التركي:" لم أهن ديميت واتصلت بها وشرحت ما قصدت وفهمتني، الرغبة الحميمية لا تعني العلاقة نفسها، بل سلسلة من المشاعر الجميلة والتي ينجذب بها أي طرف للآخر، شيء أقل من الحب وأكبر من الصداقة".

واعترف جان يامان:" أمارس العلاقة الحميمية كثيرًا، لذا لست مكبوتًا لأتحدث عنها بشكل مستمر".

وكان الفنان قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام بسبب حديثه الجريء عن العلاقات بين الفنانين، كان من بينها عندما قال إنه شعر برغبة حميمية عالية عندما وقف جانب زميلته وصديقته السابقة ديميت أوزدمير، وشاركها بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، وهذا برأيه سبب نجاح ثنائيتهما.

وتابع جان يامان:" ينجح أي ثنائي فقط عندما يتساءل المشاهدون إن كانا يمارسان العلاقة الحميمية في الكواليس أو منزلهما، ويجب اختيار أي بطليْن حسب رغبتهما في العلاقة نحو بعضهما، وإلا سيفشل أي عمل يجمعهما".

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واتهمت الصحافة التركية الفنان بأنه يعشق الشهرة حتى لو كانت سلبية كما أنه لا يكترث للشتائم والانتقادات التي تلقاها في الآونة الأخيرة بسبب مواقفه وتصريحاته.

وفي سياق آخر؛ يعيش جان يامان حاليا في الحجر المنزلي ويستغل وقته في تعلم اللغة الإسبانية، وأكد ذلك بنشره مجموعة كتب تعلّم اللغة الإسبانية، واستخدم هاشتاغ "خليك في البيت" الذي أطلق حول العالم كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكتب الفنان تغريدة أخرى عبر "تويتر" جاءت باللغة الإيطالية طلب فيها من محبيه في إيطاليا يقدموا له الاقتراحات حول أسماء أفلام إيطالية لمشاهدتها خلال فترة الحجر المنزلي.

وأبدى يامان تعاطفه مع المواطنين في إيطاليا وإسبانيا، ونشر مقطع فيديو الذي تم تداوله في الدولتين أظهر احتفال عدد من الأشخاص داخل الحجر المنزلي بالغناء للترفيه عن نفسهم، وعلق باللغتين الإيطالية والإسبانية: "أنتم رائعون ستفعلون ذلك". وكتب في تغريدة ثانية: "كل شيء سيكون على ما يرام".