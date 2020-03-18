كيف احتفلت دينا الشربيني بميلادها في أزمة كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط أزمة كورونا، ما زالت بعض الأعمال تحاول استكمال التصوير للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني مع التزامها بإجراءات الوقاية، ويبدو أنَّ الاحتفالات بأعياد الميلاد باتت أيضا محكومة بإجراءات الوقاية في زمن الكورونا، وهذا ما أكدته الفنانة المصرية دينا الشربيني في احتفال فريق تصوير مسلسلها بيوم ميلادها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أعضاء فريق مسلسل "لعبة النسيان" وهم يحتفلون بعيد ميلاد الفنّانة دينا الشربيني الذي صادف الـ 16 من شهر آذار، فى كواليس التصوير، وكان اللافت فى الاحتفال ارتداء عدد كبير منهم للقفازات الطبية والكمامات خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

وظهرت الشربيني وهي ترتدي جاكيتا بِلون وردي هادئ بالإضافة إلى قفازات طبية وكمامة، فيما كانت تحاول إطفاء الشموع الموجودة على الكيكة بيدها لا بفمها، وهو الأسلوب الجديد الذي بات يعتمده الجميع في ظل الكورونا.

هذا وكانت النجمة المصرية إنجي المقدم قد حرصت على تهنئة صديقتها دينا الشربيني، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام، معلقة:"عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي .. أتمنى لك عيد ميلاد رائعا وسنة رائعة يا رب مليئة بالسعادة والنجاح وكل ما تتمنينه".

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يذكر أنَّ الفنانة دينا الشربيني تعكف حاليا على استكمال تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني المقبل "لعبة النسيان"، والذي تؤدي فيه دور زوجة تقع فى غرام شخص آخر وتلجأ لخيانة زوجها معه؛ ما يجعلها فى ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها، وتتسبب فى قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعي.

وقصة المسلسل مأخوذةً عن مسلسل إيطالي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

ويعد مسلسل "لعبة النسيان" ثاني بطولات الشربيني المطلقة فى الدراما التلفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضي، والذي كان من إخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان أحمد داوود، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم، وقد دارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير؛ إذ تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.