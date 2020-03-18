توبا بويوكستون توضح رأيها بالمشاهد الساخنة.. ونسليهان أتاغول تعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة التركية توبا بويوكستون أنها ضد التعري بشكل كامل خلال تجسيد الأدوار في المسلسلات والأفلام السينمائية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجرأة مطلوبة أيضا في الأعمال الدرامية.

وجاء تعليق بويوكستون بعدما وجهت لها ادّعاءات حول قولها إنها ترفض تصوير مشاهد عري مع زملائها حتى لو دفع لها المنتجون ملايين الدولارات، وأنها تراجعت عن رأيها وبررت كلّ المشاهد الساخنة التي صورتها سابقا.

وقالت الفنانة التركية الشهيرة في تصريحات نقلتها لوسائل إعلام محلية: "قلت إنني ضد التعري بالكامل، أي إظهار جسدي كله دون أن أرتدي شيئا، وهذه قناعاتي منذ احترافي الفن، وقبله عرض الأزياء".

وأضافت:" الجرأة مطلوبة أحيانا، ومن واجبي كممثلة أن ألعب جميع الأدوار بما فيها الساخنة والتي تتطلب مشاهد حميمية".

وبررت توبا بويوكستون لزميلتها المعروفة بيرين سات التي روت أنها أكثر جرأة منها دون أن تذكر اسمها وقالت: "بيرين سات من كبار النجمات وما قدمته أعلى من أي تقييم".

كما علقت الفنانة نسليهان أتاغول، بطلة مسلسل "ابنة السفير" عن مشاهد التعري في المسلسلات، وأشارت إلى أنها لا تحبذها احتراما لزوجها الممثل قادير أوغلو وأسرتها وأقربائها، وقالت: "هذه المشاهد تزعجني شخصيا وأشعر أنني عاجزة عن تقديمها".

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وأضافت أتاغول:" ليس لأجل زوجي قادير فقط، وأسرتي أيضا التي تلتزم بالعادات الاجتماعية المحافظة، أحبّ الاعتدال في كلّ شيء، لا التشدد الديني أقبله ولا التحرر إلى درجة غير مقبولة أوافق عليه".

وفي سياق آخر؛ تتابع الفنانة التركية توبا بويوكستون عن كثب الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا القاتل، مثل غيرها من الفنانين الذين اتخذوا إجراءات وقائية لأنفسهم من خلال الحجر المنزلي، لكن توبا نشرت صورة من منظمة اليونيسيف التي وضعت الإجراءات اللازمة لمكافحته.

وأوضحت أنها تلتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية في الوقاية من كورونا، لتنقذ نفسها وابنتيها من هذا الخطر الكبير الذي يجتاح العالم حتى بات وباء يهدد الجميع.

وطالبت توبا من الجمهور ووسائل الإعلام اعتماد الدقة في نقل المعلومات والتأكد من مصدرها وصحتها لاسيما بعد أن وقعت بخطأ كبير حينما نشرت مقالا منسوبا لليونيسيف.