هازال كايا تُعلِن التزامها الحجر المنزلي

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الممثلة التركية هازال كايا على محبيها عبر خاصية "Story" لحسابها الخاص على "إنستغرام" بصورة لها من داخل منزلها وسط المخاوف في زمن "الكورونا". وطمأنتهم بأنها بخير وتلتزم الحجر المنزلي مع زوجها المخرج التركي علي أتاي وطفلهما فكرت علي الذي لم يبلغ السنة من عمره

وفيما أارت إلى أنهم بخير، أعلمت المتابعين بأنهم لا يخرجون من المنزل كاتبة: "نحن بحالةٍ جيدة، ولا نخرج من البيت".

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