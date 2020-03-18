سينتيا صامويل بإطلالةٍ مختلفة في رمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: أنهت الممثلة سينتيا صامويل تصوير دورها في مسلسل "ما فيي 2 " الذي يُعرَض حالياً على شاشة الـmtv اللبنانية، والتي لعبت فيه دور "كارين"، الذي لاقى تفاعلاً وثناءً عبر مواقع التواصل.

وفي سياق الدراما الرمضانية التي ستشارك فيها هذا العام، فقد بدأت تصوير مسلسل "من الآخر" المرتقب، بدور محامية عبر شخصية "تارا ماضي" التي تعتبرها سينتيا شخصية مركّبة ومختلفة عن كلّ ما قدمته سابقاً، معتبرةً أن هذا الدور قريب جداً إلى قلبها ويحمل لها تحدّ جديد هي سعيدة بخوضه.

وأكدت في هذا الإطار، أن الجمهور سيُعجب حتماً بهذه الشخصية التي سيتعاطف معها المشاهدون وسيرون فيها عيّنات من شخصيات كثيرة في مجتمعنا.

هذا وعمدت "صامويل" إلى تغيير مظهرها بالكامل من أجل هذا الدور، لتظهر خلال المسلسل بإطلالةٍ جديدة كلياً تتناسب مع الدور. وهو ما يبعدها حالياً عن الظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي كي لا تكشف الكثير عما ينتظر الجمهور في هذا الإطار.

يُذكر أن مسلسل "من الآخر" يضم نخبة من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي، منهم معتصم النهار وريتا حايك وهو من انتاج شركة " الصبّاح".

