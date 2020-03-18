كازينوهات لاس فيغاس تغلق أبوابها جرّاء كورونا

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لاس فيغاس: تُغلِق كازينوهات كبيرة في لاس فيغاس والفنادق التابعة لها أبوابها الثلاثاء لأسابيع عدة بعدما ضربتها أزمة فيروس كورونا المستجد مع ما تحمله من عواقب اقتصادية، وفي حين سيتمكن اللاعبون من تجربة حظهم ما أن تنتهي الأزمة يخشى موظفو هذه المؤسسات على عملهم.

وذلك بعدما بدأت حالات الإصابات بفيروس كوفيد-19 بالإنتشار في صفوف موظفي الكازينوهات، ومع إعلان حالة وفاة أولى مع ابتعاد السياح الأجانب. ما دفع أطرافاً كبيرة ناشطة على جادة "ستريب" في لاس فيغاس_ التي تضم غالبية الكازينوهات المعروفة عالمياً_ إلى اتخاذ القرار بتعليق نشاطاتها.

ولقد لجأت "أم جي أم ريزورتس" إلى هذا القرار "حتى إشعار آخر" وهي تشغل خصوصاً كازينو "بيلاجيو" حيث صور فيلم "اوشنز إيليفن" و"ام جي ام غراند" و"ماندالا باي" و "ميراج" و"لوكسور".

وكتب رئيس مجلس إدارة "أم جي أم ريزورتس" جيم مورين "رغم الجهود التي بذلناها لتعزيز عمليات التنظيف، يبدو الآن أن أزمة الصحة العامة تتطلب اجراءات جماعية قوية إن أردنا إبطاء تفشي" الفيروس. "لذا قررنا إغلاق مواقعنا كلها في لاس فيغاس اعتبارا من الثلاثاء مارس لما في ذلك مصلحة موظفينا وضيوفنا والشعب" الأميركي.

وإلى جانب الكازينوهات تدير "أم جي أم ريزورتس" ثلث الفنادق الثلاثين المنتشرة على جادة "ستريب". والاثنين كانت الكازينوهات التي تعج باللاعبين ليل نهار، شبه متوقفة.



وقررت مجموعة "وين ريزورت" التي تملك كازينوهات "وين" و"أنكور" هي أيضا تعليق نشاطاتها على مدى أسبوعين مع إمكانية التمديد. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مشغلي "فينيشان" (مجموعة ساندز) و"سيزر بالاس" قرروا في المقابل أبقاء الأبواب مفتوحة في هذه المرحلة مع بعد الاجراءات.

وعلى غرار الكثير من الولايات الأميركية الأخرى، أمر حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك بإغلاق كل المدارس والكثير من الأماكن العامة في لاس فيغاس حيث ألغيت فعاليات كبيرة كانت ستقام فيها ومنها مهرجان سينما كون. وعُلقت أيضا عروض شهيرة مثل عرض الساحر ديفيد كوبرفيلد و"سيرك كو سوليي".

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أوضاع العمال

وبات عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع من دون عمل وهم يأملون بعودة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

وقالت نقابة فندقية محلية "كالينري يونيون" التي تضم 60 ألف منتسب لوكالة فرانس برس إنها تحري مفاوضات مع هيئات أصحاب العمل "لكي يحصل كل العاملين حتى الذين يعملون بدوام جزئي/ على أجورهم خلال إغلاق المؤسسات".

وفي رسالة موجهة إلى موظفي "أم جي أم" ونشرتها صحيفة "لاس فيغاس ريفيو" أعلن جيم مورن إن الأجراء الذين توقفوا عن العمل أو صرفوا من الخدمة سيحصلون على أجر اسبوعين وسيحتفظون بالتأمين الصحي حتى 30 يونيو.

وصرّحت ماري رود_ التي قالت إنها موظفة في أحدى كازينوهات "ستريب" منذ 21 عاما، والتي باتت من دون عمل "حتى إشعار آخر"_ في مقطع مصور: "غادرت للتو مركز عملي ولدي انطباع أني لن أعود إليه أبدا". وأضافت "تحدثت مع بعض الزملاء الذين ليس لديهم أي مدخرات... لا نعرف إلى متى سيستغرق الوضع"

هذا وأصبحت أوساط ألعاب القمار مهددة في كل أرجاء الولايات المتحدة جراء التعليمات الصادرة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19. علماً أنها بحسب الأرقام، توظف نحو 1,8 مليون شخصاً في الولايات المتحدة مع إيرادات تزيد على 260 مليار دولار.

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