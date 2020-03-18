شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا للبنانيين: شوية صبر ومنخلص من هالأزمة والمهم تتذكرو صحة اللى بتحبوهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية، محاولات من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين والشخصيات العامة في مصر والعالم العربى وكافة أنحاء العالم، لحث متابعيهم على الجلوس في المنزل، وعدم الخروج منه هذه الفترة، حتى تتراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

العديد من المبادرات خرجت من النجوم والنجمات في كافة أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعى، تحث الموطنين على الالتزام بمنازلهم.

النجمة اللبنانية إليسا، وجهت تحية للملتزمين بقرارات الحجر المنزلى، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، "صباح الخير لكل الناس اللي محترمة الحجر المنزلي وعم تساهم كرمال أرقام لبنان بإصابات كورونا تضل منخفضة وما نوصل لكارثة متل غير بلدان. شوية صبر ومنخلص من هالأزمة، والمهم تتذكرو دايما صحة اللي بتحبوهن"

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إليسا

قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب خلال اجتماع الحكومة إن هاجس فيروس كورونا أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشددا في الوقت ذاته، على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفا نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.

وأوضح أن قرار التعبئة العامة الصحية الذي اتخذته الحكومة الأحد الماضى لاقى ارتياحا لدى المواطنين وتجاوبا جيدا، وشدد على أهمية المتابعة على مدى الساعة لكل تطور في هذا الإطار.