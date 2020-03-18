شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانين لعبوا شخصية الملك فاروق فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الملك فاروق، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 1965، بعدما حكم مصر طوال ستة عشر عاماً، والتى حفلت بدراما كبيرة على مستوى الأحداث الذى عاشها آخر ملوك مصر، مما جعله مادة دسمة للمنتجين والمخرجين ممن تناولوا شخصيته فى أعمالهم الفنية، وهو ما جعلنا نسلط الضوء خلال هذا التقرير على 6 شخصيات جسدوا شخصيته على الشاشة.

أحمد الفيشاوى جسد مرحلة من حياة الملك فاروق خلال الجزء الأول من مسلسل الجماعة.



الفيشاوي والملك فاروق

فى مسلسل الجماعة 2 لعب دور الملك فاروق الممثل محمد البياع، وذلك بعدما جسد نفس الشخصية فى مسلسل "رجل من هذا الزمان".



محمد البياع

الفنان السورى تيم الحسن يعد أبرز من قدموا شخصية الملك فاروق على الشاشة، وذلك خلال مسلسل حمل نفس الاسم، ودارت أحداثه كلها عن حياة الملك منذ أن كان شاباً حتى قيام ثورة يوليو 52.

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تيم حسن

كما قدم الفنان وائل نور شخصية الملك فاروق فى مسلسل "رد قلبى" الذى تم عرضه عام 1998.





الفنان بسام رجب أيضاً انضم للقائمة بعدما جسد شخصية الملك فاروق فى مسلسل "أم كلثوم"، الذى تناول قصة حياتها وصعودها إلى النجاح والشهرة.





بسام رجب

الفنان حسام فارس جسد شخصية الملك فاروق خلال أحداث مسلسل "ملكة فى المنفى" الذى دارت أحداثه حول حياة الملكة نازلى.



حسام فارس

قدم الممثل الشاب حسام الجندى دور الملك فاروق فى مسلسل "كاريوكا" الذى يتناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا.