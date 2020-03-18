شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل أغنية رضا البحراوى مع محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى رضا البحراوى من تسجيل أغنية لمسلسل محمد رمضان "البرنس" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تحمل نفس اسم العمل، من كلمات دكتور محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرح الأغنية داخل أحداث المسلسل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

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وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكورالخاص به.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.



رضا البحراوي وتامر كروان ومحمد عنتر

يذكر أن رضا البحراوى شارك فى رمضان الماضى بأغنية "كسبنا اية" من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، والأغنية من كلمات محمد عنتر وألحان شوقى صقر وتوزيع مانو وشيكا".