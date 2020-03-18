شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة تكفينا" لمحمود العسيلى تتصدر تريند يوتيوب بـ 500 ألف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "جنة تكفينا" للنجم محمود العسيلي تريند موقع "يوتيوب" عقب صدورها بساعات قليلة، حيث حققت حتى الآن أكثر من 500 ألف مشاهدة، كما عبر العسيلي عن سعادته بنجاحها وكتب عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" #جنة_تكفينا تتصدر التريند في مصر بعد صدورها بـ6 ساعات فقط ".

"جنة تكفينا" كلمات الشاعرة يمنى العسيلى، وألحان محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.

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ووصل النجم محمود العسيلى مؤخراً، إلى مليون مشترك عبر قناته على "يوتيوب"، حيث احتفل العسيلى بهذا الرقم الجديد عبر حسابه على "تويتر"، ونشر فيديو الإحتفال بوصوله لمليون مشترك معلقا "احب اشكر كل واحدو واحده اشتركوا فى قناتى وإن دا ماكنش هيحصل من غير دعمكم وإيمانكم بالمحتوى اللى أنا باقدمه.. دا مشروع ابتديناه سوا وهانكمل فيه سوا بإذن الله.. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأفضل اقدملكم احلى حاجة جوايا ونكبر اكتر مع بعض".

من ناحية أخرى انتقد العسيلى قرار وقف مطربى المهرجانات، مطالبا بضرورة توفيق أوضاعهم من خلال رقابة عادلة ومضبوطة على المحتوى بدلا من دبح جيل كامل، وكتب محمود العسيلى، عبر حسابه على تويتر: "يعنى ايه إن احنا ممكن فى سنة 2020 نمنع نوع كامل من المزيكا ولا وايه اكتر نوع مزيكا مسموع فى الشارع المصرى.. ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس وهما يعمله فلوس ويبقى فى رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد وان كانوا قلة".

يذكر أن آخر أغانى محمود العسيلى كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.