شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يغنى لكورونا: قبل الفيروس كان السلام بالإيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان حكيم، وهو يقدم أغنية توعوية من منزله للتحذير من خطورة السلام بالإيد مما يساعد على تفشي عدوى فيروس كورونا، ونشر "حكيم" فيديو وهو يغنى عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلا في كلمات الأغنية: "من قبل فيرس كورونا كان السلام بالأيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد".

ووجه "حكيم" رسالة للمصريين عقب أغنيته القصيرة قائلا: "على فكرة أنا أول مرة اغنى في البيت أول مرة في حياتى اغني في بيتي.. بس تضامنا مع كل شعوب العالم نخلي بالنا من نفسنا وبلاش السلامات والاحضان.. وربنا يكفينا شر الامراض ويكفى مصر شر الوباء والبلاء اللي احنا فيها، ويحمى كل شعوب العالم.. وخلوا بالكم من نفسكم".



حكيم

وكان قد شارك الفنان على ربيع، المطرب حكيم في غناء أغنية " ليلة بمبى "، وذلك من خلال فيديو، نشره النجم حكيم على حسابه على "تيك توك"، وظهر ربيع وهو يشارك حكيم غناء الأغنية الجديدة، والتي طرحها حكيم منذ أسابيع، وذلك وسط تفاعل من المتابعين.

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وفي وقت سابق، طرح حكيم أحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قلبي يا ناس" ضمن احتفالات عيد الحب، وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح" الذى طرح منه 8 أغنيات على موقع يوتيوب وحققت نجاحات كبيرة.

وجاءت الأغانى التي طرحها حكيم على يوتيوب بالترتيب، الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.