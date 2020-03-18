شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون تامر حسنى مع الملحن محمد رحيم بأغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الملحن محمد رحيم فى أغنيتين يتضمنهما ألبومه الجديد، الأولى من كلمات أمير طعيمة، والثانية من كلماته وألحانه، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال موسم الصيف المقبل.

لم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها رحيم مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية "اطمن"، والتى قدمها حسنى مع المطربة الشابة علياء، فضلا عن دويتو نجم الجيل علاء عبد الخالق، والذى حمل عنوان "رسمى فهمى نظمى"، وهى من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

فى السياق ذاته يستعد النجم تامر حسنى لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "أنت لوحدك"، الأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

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يذكر أن النجم تامر حسنى يواصل تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وسوسن بدر، وعدد آخر من الشباب.

ويعرض حالياً لتامر حسنى فيلم "الفلوس" محققا نجاحاً كبيراً في السينمات، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وأخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن تامر حسنى قد أعلن عن تأجيل كافة حفلاته المحددة فى شهرى مارس وأبريل 2020، حرصا على السلامة العامة للمجتمع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات لموجهة فيروس كورونا.

وقال تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك:"حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 و نرجو من الجميع اتخاذ كافه الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الأفراد و المجتمع..تامر حسني".