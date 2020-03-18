أحمد صلاح حسني يطلب توقعات جمهوره لأحداث الحلقة الأخيرة من "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالب الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، توقعات جمهوره حول أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ختم النمر"، والتي تعرض اليوم.

وكتب: "الحلقة الأخيرة اليوم، هل تتوقع عودة عمر لمريم، ولا هتتجوز جو، وعمر هيتجوز هنادي كما طلبت منه بدور؟".

مسلسل "ختم النمر" حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، تامر شلتوت، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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