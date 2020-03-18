صورة.. "هدى" شقيقة الفنانتين بوسي ونورا في ظهور نادر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رحلت السيدة "هدى"، الشقيقة الكبرى للفنانتين نورا وبوسي عن عالمنا، أمس الثلاثاء، ودُفنت بمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر.
وأقيم العزاء في نفس اليوم بمنزل الأسرة.
الراحلة "هُدى"، كانت بعيدة عن الأضواء تمامًا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تظهر فيها رفقة بوسي ونورا ووالدتهما.
وكان آخر ظهور للفنانة بوسي في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتيها مي وسارة، بينما ظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.
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