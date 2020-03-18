عصام كاريكا يكشف لمصراوي كيف يواجه كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدث الفنان عصام كاريكا عن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وسط انتشار فيروس كورونا.

وقال كاريكا في تصريحات خاصة لمصراوي:" فيروس كورونا المستجد خلاني أقعد في البيت أشتغل"، وابتعدت تماما عن التجمعات في حال خروجي من المنزل".

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وأكد "كاريكا" أنه بدأ استكمال عدد من الأعمال، وهناك العديد من الألحان لمطربين من لبنان، لكنه لا يستطيع السفر للبنان، كما أنهم لا يستطيعون القدوم لمصر.

واختتم حديثه: "يارب يعدي المحنة دي على خير، وربنا يشفي أي حد مصاب".

يذكر أن عصام كاريكا شارك منذ أشهر، في حفل بعنوان "ليالي المحروسة" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.