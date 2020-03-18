رامي صبري يوجه رسالة للأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة دعم للأطباء لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وعلق: "كل الدعم لأبطال القطاع الطبي، حفظكم الله، وحفظ شعب مصر، خليك في البيت". يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الطيران، وتعطيل الدراسة، وإعفاء بعض الفئات من التواجد في وظائفهم الحكومية

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