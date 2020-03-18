تراند اليوم : فيديو| راقصة تفاجئ التونسيين المتخوفين من "كورونا"

في الوقت الذي تسود فيه العالم موجة من الخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت الراقصة التونسية نيرمين صفر، الترفيه عن الشعب التونسي في هذه الأيام العصيبة.

وتقوم "نيرمن" ببث ما سمتها بـ "رقصة الكورونا" منذ 15 مارس، بعد أن وعدت الجمهور في حال الالتزام بالبقاء في البيوت بأنها ستقوم بالرقص يوميًا عبر بث مباشر على حساباتها في "فيس بوك" و"إنستجرام"



وظهرت "نيرمين" خلال رقصها وهي تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازًا، وهو الأمر الذي بررته بأنها تفعل ذلك لتعطي الجمهور الأمل والفرح.

وسبق أن أثارت "نرمين صفر" في عام 2018، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت بملابس البحر فوق سطح منزلها حاملة العلم التونسي احتفالاً بعيد الجمهورية.