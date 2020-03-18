تصدَّر النجم محمد حماقي، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا عبر موقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار شائعة إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاءت نتائج البحث حول المطرب محمد حماقي، للتأكد من مدى صحة الشائعة،مطالبين إياه بتصحيح الخبر بالنفي أو التأكيد.
الأمر الذي دعا "حماقي" لنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كوروناودخوله الحجر الصحى.
وقال حماقى: أنا بخير وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة وأنا فى البيت ومعملتش تحليل لفيروس كورونا.
وأضاف محمد حماقى قائلًا: أتمنى أن يحترس جمهوري من هذا الفيروس الخطير ولابد أن نقلل كثيرًا من التجمعات حتى لا نصاب بالعدوى. لمشاهدة الفيديو
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء إصابته بـ كورونا.. محمد حماقي يتصدر ترند جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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