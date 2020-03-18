يستمر الفنان محمد حماقي في تجهيزات ألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يقدمه لجمهوره هذا الصيف، بعد مايقرب من عام ونصف على آخر ألبوماته "كل يوم من ده"، الذي طرحه فيصيف 2019.
واجتمع الملحن محمد رحيم مع حماقي في صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلَّق عليها بـ"بشتغلمع أخويا العزيز محمد حماقي، استنونا قريباً إن شاء الله".
يذكر أن رحيم قد تعاون مع حماقي في تلحين أغنية "ياللي زعلان" التي كانت ضمن ألبوم عمره مايغيب" الذي صدر في صيف 2015، والتي حققَّت أكثر من 18 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. حماقي يواصل تحضيرات ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.