صورة.. حماقي يواصل تحضيرات ألبومه الجديد

يستمر الفنان محمد حماقي في تجهيزات ألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يقدمه لجمهوره هذا الصيف، بعد مايقرب من عام ونصف على آخر ألبوماته "كل يوم من ده"، الذي طرحه في

صيف 2019.

واجتمع الملحن محمد رحيم مع حماقي في صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلَّق عليها بـ"بشتغل

مع أخويا العزيز محمد حماقي، استنونا قريباً إن شاء الله".

يذكر أن رحيم قد تعاون مع حماقي في تلحين أغنية "ياللي زعلان" التي كانت ضمن ألبوم عمره مايغيب" الذي صدر في صيف 2015، والتي حققَّت أكثر من 18 مليون مشاهدة على "يوتيوب".