في أقل من 24 ساعة.. العسيلي الأول على يوتيوب بأغنية "جنة تكفينا"

اقترب كليب أغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي، من حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: يمنى العسيلي، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية، والكليب من إخراج: إبراهيم هدروج، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في صدارة المشاهدات

على "يوتيوب".

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يذكر أن آخر إصدارات العسيلي الفنية كانت أغنية "تمثيلية" التي حققَّت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبدالواحد و محمود العسيلي، توزيع: أمير هداية.